Bilan élogieux du Ministère des Sports : 2023, une année faste où le Sénégal a remporté 150 médailles ! Lors de son passage à l’assemblée nationale samedi dernier, le ministère des sports a présenté un document faisant l’état des lieux du sport sénégalais et ses prévisions : le rapport de présentation du projet de budget 2024. En 2023, ce département du gouvernement sénégalais a enregistré de bonnes notes faisant suite à l’historique année 2022 marquant le premier sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique. Il présente un bon taux de participation aux compétitions internationales. Sur 142 compétitions internationales programmées, 109 ont été exécutées soit un taux de 76%.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

 Aux Jeux Africains de Plage « Hammamet 2023 », le Sénégal a obtenu quatorze (14) médailles dont : cinq (05) en or, quatre (04) en argent et cinq (05) en bronze. Il s’est classé en quatrième position pour 19 pays participants,



 Aux Jeux de la Francophonie « Kinshasa 2023 », notre pays a glané vingt-cinq (25) médailles ainsi réparties : dix (10) médailles d’or, neuf (09) médailles d’argent, six (06) en bronze. Il s’est classé 4éme sur 29 pays participants.





Pour l’athlétisme :

Louis François Mendy est le premier athlète sénégalais qualifié aux JO de Paris 2024 en battant successivement ses records personnels sur la distance.





Pour le Judo :

Mbagnick Ndiaye est sacré champion d’Afrique pour la 3éme fois dans sa catégorie lors des derniers Championnats d’Afrique de la discipline (médaille d’or).





Il faut noter également que le ministère des Sports attache une grande importance au sport inclusif à travers le handisport, le para basket, le spécial Olympics et l’équipe nationale de football des sourds, médaillée de bronze à la 4e édition du Mondial des sourds, organisée en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre 2023.



Sur le plan des performances individuelles,



 Louis François Mendy est le premier athlète sénégalais à se qualifier aux JO Paris 2024 ;



 Mbagnick Ndiaye du Judo a eu une médaille d’or au Championnat d’Afrique de la discipline ;



 le Lutteur Modou Faye s’est distingué en remportant quatre (04) médailles d’or individuelles et une (01) collective lors des jeux africains de Plage et à l’occasion des jeux de la Francophonie et du championnat mondial de lutte.



Au niveau des sports collectifs,

Le Football a raflé tous les titres continentaux en 2023 à l’exception de la CAN des U 23. Le Basket féminin a remporté la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie.

S wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook