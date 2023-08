Bilan et perspectives: Les assises du mouvement "Taxaw Temm" pointent vers l'avenir Lors des Assises tenues le 8 août 2023 à Kër Sayib, à Thiès, le Comité Directeur du mouvement "Taxaw Temm" a rassemblé les réflexions de deux décennies de lutte pour une transition alternative et des perspectives nouvelles. Au cours d'une synthèse, plusieurs points saillants ont émergé, mettant en évidence à la fois les succès et les défis du mouvement. Les membres du Comité Directeur dudit mouvement se sont réunis, ce mercredi 23 août, à Dakar pour faire le point face aux journaliste.

Le bilan de l'intervention du mouvement a été globalement positif, marqué par un engagement constant en faveur des valeurs citoyennes, républicaines, démocratiques, et de l'ouverture, inspirées par le professeur Ibrahima Fall, président honoraire du mouvement. Cependant, des limites ont été soulignées en termes de réalisations socio-économiques et de développement institutionnel. Les moments de victoires et d'avancées ont parfois été entrecoupés de reculs, en raison de querelles de leadership et de prétentions internes.



Le mouvement reconnaît l'importance de renforcer son identité plurielle et la nécessité de solidarité à l'échelle nationale, africaine et internationale pour façonner un Sénégal et une Afrique meilleurs. L'article insiste sur la poursuite de la lutte pour l'unité des forces de changement, en articulant intelligence, expérience, force et maîtrise, dans le but de proposer une alternative politique, sociale et économique.



En ce qui concerne les défis actuels, tels que la liberté, la sécurité, l'environnement et la vitalité des institutions, le mouvement s'appuie sur les recommandations des Assises nationales de 2008-2009 pour guider ses actions. Il encourage également l'enrichissement de ces recommandations tout en contribuant à la mise en œuvre.



Les Assises ont vivement réagi à l'atmosphère d'état d'urgence et de siège, exprimant leur préoccupation face aux restrictions des libertés, à l'organisation politique limitée et aux arrestations d'opposants. Les actes de vandalisme, de destruction et la violence à l'égard d'innocents ont été dénoncés avec véhémence.



Dans le contexte des relations africaines et internationales, les Assises ont recommandé que le Sénégal renforce son rôle au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine et du système des Nations Unies, en faveur de la paix, de la justice et de partenariats mutuellement avantageux. Une autre recommandation essentielle est la diffusion large des actes et des retours d'expérience issus des Assises à travers les médias, les populations et les partenaires, ainsi que la promotion des pétitions nationales, africaines et internationales contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger.



