Bilan macabre de la route : six morts dans un accident de la circulation à hauteur de Sibassor Six personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une collision survenue tôt dimanche matin entre deux véhicules, à hauteur de Sibassor, dans le département de Kaolack (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Le drame s’est produit entre cinq heures et six heures du matin, sur la route nationale numéro 1, précise la même source.



Un minicar, en partance pour Kaolack, est entré en collision avec un bus qui se rendait Dakar.



"Il y a six morts, deux blessés graves et 5 blessés légers", a précisé cette source sécuritaire.



