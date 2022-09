Bilan macabre sur la route du Magal: 151 accidents, 400 blessés et 20 morts enregistrés

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Septembre 2022 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

A Jour J-1, le bilan est déjà très macabre sur la route du Magal, édition 2022.



Le colonel Cheikh Tine révèle qu’à l’heure actuelle, le bilan d’étape fait état de 151 accidents de la route, ayant occasionné 20 morts et plus de 400 blessés.



Ainsi, le chargé de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dévoile également le dispositif qui a été mis en place sur le terrain pour soulager la souffrance des populations dans les zones inondées.



