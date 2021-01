Bill Gates se fait vacciner contre la Covid-19 Selon le compte Twitter de Bill Gates, le milliardaire américain a reçu cette semaine sa première dose du vaccin contre le Covid-19. Tout en affirmant se sentir bien, il n’a toutefois pas révélé quel médicament lui avait été injecté.



Le fondateur de Microsoft Bill Gates s’est fait vacciner contre le Covid-19. Le milliardaire américain a fait cette annonce sur son compte Twitter en l’illustrant avec une photo.



«L’un des avantages d’être âgé de 65 ans est que je suis admissible à la vaccination contre le Covid-19. J'ai reçu ma première dose cette semaine et je me sens bien. Merci à tous les scientifiques, participants aux essais, organisations de réglementation et travailleurs de la santé en première ligne qui nous ont amenés à ce point», a écrit le milliardaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Incompréhension du refus de la vaccination

Fin décembre, sur son blog personnel, Bill Gates a fait le bilan de l'année 2020 et s'est dit préoccupé par le fait que la pandémie ne fera que s'intensifier au cours des prochains mois.



Le milliardaire s’est dit également préoccupé par le nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner. Il a admis ne pas comprendre les raisons de cette défiance envers la science.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos