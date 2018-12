Birahim Gningue souhaite la délocalisation du combat Modou Lô vs Balla Gaye 2

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Pour Birahim Gningue, ce serait mieux de délocaliser le combat au stade Lèopold Sédar Senghor (LSS) qui, pour lui, est l’endroit idéal pour abriter ce choc.



« Je n’ai jamais mis les pieds dans l’arène nationale. Il m’est donc impossible d’en parler », a déclaré l’agent et homme de confiance de Modou Lô, qui précise : « J’ai même eu une discussion avec le promoteur, sur la capacité de l’arène nationale à contenir ce combat. Pour dire vrai, un stade qui a une capacité de 22 000 places, ne peut accueillir ce duel. Comme le dernier mot revient au promoteur, on ne peut que se plier à sa décision. Mon souhait est de lutter au stade de l’Amitié (LSS). Il fera l’affaire », a tranché Biram Gningue, écrit Les Echos.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos