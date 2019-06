Birahim Seck après son audition à la DIC:« J’ai remis des documents physiques et une clef Usb »

Le coordonnateur de la Société civile, Birahim Seck a été entendu hier à la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles(Dic) dans l’affaire Franck Timis et Aliou Sall, frère du Président Macky Sall.



L’audition a duré près de 7 tours d’horloges, selon l’intéressé, qui ajoute avoir livré aux enquêteurs toutes informations qui étaient en sa possession.



«J’ai répondu à toutes les questions qui m’ont été posées. Tout s’est bien passé. Je leur ai remis des documents physiques et une clef Usb. Je leur ai promis d’autres documents et je reste à leur disposition », a-t-il fait savoir en réponse à l’interpellation des journalistes.

