Birahime Seck sonne l’alarme: Les collectivités territoriales courent derrière 5 milliards FCfa Le coordonnateur national du Forum Civil tire sur le ministre des Mines et de la Géologie. Complicité, duplicité ou incapacité du ministère des Mines et de la Géologie à rendre opérationnels certains Fonds miniers ?

Ainsi, s’interroge Birahime Seck, qui doute des capacités du ministre Oumar Sarr à manager le département ministériel. A l’en croire, en 2019, au moins la somme de 5 milliards FCfa est non recouvrée par les collectivités territoriales, au titre du Fonds d’Appui au Développement Local (FADL).



De plus, les sites miniers s’avèrent être de véritables catastrophes environnementales et sociales, alors que la loi exige des titulaires de permis et autres, d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire dédié à la réhabilitation de l’environnement, souligne Birahime Seck.



Cependant, regrette le coordonnateur du Forum Civil, on assiste à une diversion voulue et entretenue, pour ne pas rendre opérationnel le Fonds de réhabilitation des sites miniers (FRSM).











L’As



