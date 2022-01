Birahime Seck sur les sanctions de la Cedeao: «Affaiblir le Mali, c’est favoriser le terrorisme»

Le Coordonnateur général du Forum civil, section sénégalaise de Transparency international, Birahime Seck, a mis en garde samedi, contre les risques d’un affaiblissement du Mali, qui selon lui, favoriserait le terrorisme. « Affaiblir le Mali, c’est favoriser le terrorisme, c’est faire sauter un verrou qui pourrait permettre à ces terroristes d’entrer dans d’autres pays limitrophes », a-t-il averti, en marge d’un Atelier national sur les réformes fiscales justes et la mobilisation des ressources domestiques au Sénégal.



« La position du Forum civil a été assez claire, on ne peut plus accepter qu’il y ait des sanctions d’une autre époque. Le Forum civil n’est pas d’accord avec ces formes de sanction, surtout pour des pays qui sont limitrophes », a martelé Birahime Seck.



Dimanche dernier, les chefs d’Etat de la Cedeao, réunis à Accra, au Ghana, ont pris la décision de fermer les frontières avec le Mali, au sein de l’espace sous-régional. Ils ont aussi annoncé la suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité.

L’organisation sous-régionale a également décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).



Ces sanctions font suite à la décision de la junte de continuer à diriger le Mali pendant cinq années supplémentaires.



Birahime Seck rappelle que le Mali est un pays stratégique, bien qu’étant confronté à des difficultés, notamment d’ordre sécuritaire. Mais quoiqu’étant « contre les sanctions qui sont prononcées contre la population du Mali », le Forum civil « ne cautionne pas » pour autant des coups d’Etat. « Maintenant, il faut dire que le Peuple malien est souverain et c’est à lui de décider de son sort, pour dire s’il est d’accord ou non avec la junte », a indiqué M. Seck.



La « position de principe » du Forum civil est qu’il faut « un retour à l’ordre institutionnel », a-t-il précisé, appelant à « analyser le contexte » du Mali. « Il faudrait que les chefs d’Etat fassent attention, pour ne pas faire sauter le verrou du Mali, qui pourrait permettre à d’autres d’étendre leurs tentacules dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Et la fermeture des frontières aura une conséquence néfaste sur la mobilisation des ressources », a-t-il prévenu.















Le Quotidien avec Aps