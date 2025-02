Biram Soulèye Diop invite les décideurs africains à faire des énergies renouvelables, un levier de croissance durable

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a invité les décideurs africains à faire des énergies renouvelables, un levier de croissance durable pour le continent.



” J’invite les décideurs africains à faire des énergies renouvelables, un levier de croissance durable, un moteur de résilience face au défi climatique et un facteur d’inclusion économique, sociale de tous nos concitoyens ”, a lancé M. Diop.



Il s’exprimait ainsi, mardi lors de la cérémonie de lancement officiel de la huitième édition du Salon international des énergies renouvelables et de l’environnement en Afrique (SIERA), qu’il a coprésidé avec son collègue, Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique (METE), au Building administratif Président Mamadou Dia.



Il a souligné que l’Afrique, est aujourd’hui à un tournant décisif de son développement énergétique. ” Nos nations , a-t-il indiqué, font face à un double impératif, garantir un accès universel à l’énergie, tout en répondant aux enjeux environnementaux et climatiques ’’.



Placée sous le thème ‘’Energies renouvelables et développement durable, résilience, inclusion et innovation en Afrique”, la huitième édition du SIERA qui se tiendra du 24 au 26 avril 2025, est organisée par l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), en collaboration avec le groupe privé, Excaf Events.



‘ ’Ce salon est un espace unique d’échanges, de partenariats et de développement de solutions adaptées aux réalités africaines ”, a dit Birame Soulèye Diop, encourageant tous les organisateurs et partenaires à faire de cet événement, une réussite. ” Votre engagement, est la preuve que nous avançons ensemble vers un avenir énergétique durable ”, a-t-il déclaré.



Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a estimé que le Salon international des énergies renouvelables et de l’environnement en Afrique, est une ” vitrine des avancées technologiques et des innovations ” qui façonneront notre future énergétique.



‘’ Voilà pourquoi nous nous félicitons de voir année après année, une participation croissante d’acteurs publics et privés engagés dans cette transformation essentielle ”, a-t-il salué.



Son collègue, Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique (METE), a insisté sur l’importance des énergies renouvelables et du développement durable, particulièrement dans ce contexte de changements climatique.



Il a rappelé que l’industrialisation basée sur les énergies fossiles a entraîné une forte pollution et une augmentation des gaz à effet de serre, responsables du changement climatique.



‘’ Et selon le sixième rapport du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les émissions de gaz à effet de serre ont atteint 59 gigatonnes de CO2 équivalents en 2019, soit 12% de plus qu’en 2010 et 54% de plus qu’en 1990 ’’, a-t-il cité, indiquant que ces 16 dernières années, ” 86% de cette augmentation des émissions ”, est attribuée à des combustibles fossiles.



Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique a souligné que ”le Salon international des énergies renouvelables et de l’environnement en Afrique (SIERA), organisé depuis 2009, joue ”un rôle essentiel dans la promotion des énergies renouvelables en Afrique”.



Il a salué l’engagement des partenaires en faveur d’une transition énergétique durable et a réaffirmé l’ambition du Sénégal à atteindre un développement écologique responsable, d’ici 2050.



Le Directeur national de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) et la directrice du groupe évènementiel, Excaf Events, ont pris part, à cette cérémonie de lancement officiel de la huitième édition du SIERA.











