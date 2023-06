Birama Niang PDT du mouvement «Jog Jotna» se désengage «Je quitte Benno… Ousmane et Bougane ont totalement raison sur toute la ligne» Le navire de la mouvance présidentielle, l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Keur Massar tangue vers la dérive. Birama Niang, l'homme social de la commune de Jaxaay a quitté le Benno. Tribune

«Chers compatriotes, partisans, je viens vers vous vous présentant mes salutations les plus respectueuses et aussi vous annoncer ma démission au sein de l'Apr et de la coalition Benno. On a constaté une énorme perte de vie avec la mort de plus de 24 Sénégalais ; c'est quelque chose de très déplorable et cela ne peut plus continuer, car notre mouvement ne peut pas soutenir une personne qui est prête à tout pour conserver le pouvoir», a-t-il dit. Birama Niang, président du mouvement «Jog Jotna», dit ne pas accepter «cette injustice dans notre cher pays».



Il ajoute : «C'est à cet effet que je remercie tous les compatriotes, partisans, lecteurs et internautes et vous précise qu'on a passé dix (10) ans au sein de Benno pour soutenir le Président de la République, Macky Sall ; et les populations n'ont rien gagné de cette alliance... Depuis lors, nous nous sommes débrouillés avec nos maigres moyens pour former les jeunes et les femmes en plus des financements. Mais également, le social que nous faisons depuis des années pour accompagner les populations de Keur Massar en général, et Jaxaay en particulier.



Actuellement, on est sur une ligne droite, car c'est mon pays, le Sénégal, qui va choisir son président en 2024. II y a des jeunes ambitieux avec plein d'avenir qui font tous les efforts du monde pour venir en aide à leurs populations, notre peuple. Puisqu'ils veulent gouverner ce pays ils sont accusés de faits qui ne sont pas vrais, ils sont persécutés sur tous les plans. Tout ceci est basé sur des calculs politiques.



Les exemples d'Ousmane Sonko et de Bougane Guèye sont là. Il faut préciser que c'est une honte pour la République et aussi pour tout un pays. Je suis vraiment désolé mais je pense que ma décision est la meilleure, car je quitte le Benno pour continuer à alimenter mon mouvement Jog Jotna. Ceci, dans le souci de sortir les gens de la souffrance, mais également, de faire respecter les lois de la République, pour le bien de toute une nation», a-t-t-il expliqué.

