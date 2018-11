Birame Gningue refuse tout report et avertit Gaston Mbengue: «Au-delà du 1er janvier, le contrat qui nous lie au promoteur, sera caduc» L’agent et bras droit de Modou Lô n’est pas en phase avec Gaston Mbengue. Biram Gningue a écarté tout report du combat contre Balla Gaye 2. A l’en croire, au-delà du 1er janvier, le contrat qui le lie à Gaston Production, sera caduc.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

Gaston Mbengue confirme «Les Échos» en attendant son officialisation. Votre canard avait révélé le 28 septembre dernier que la revanche du siècle entre Balla Gaye 2 et Modou Lô a été reportée jusqu’au 20 janvier, avant d’être démenti par le promoteur, qui avait crié sur tous les toits que le duel se tiendrait à la date échue.



Des mois après, l’histoire nous donne raison. Car, Don King, dans une interview parue ce week-end dans le journal «Sunu Lamb», a fait machine arrière, laissant entendre que «c’est bien possible que cette affiche ne soit pas organisée le 1er janvier 2019. C’est logique. Parce qu’il y a eu du retard dans l’ouverture officielle de la saison».



«Le combat est pour le 1er janvier, il n’y a pas de débat»



Joint au téléphone, Biram Gningue, agent et homme de confiance de Modou Lô, rame à contre-courant de Gaston Mbengue. «Notre position est claire. Le combat est toujours prévu le 1erjanvier. Donc, il n’y a pas de débat là-dessus», s’est-il montré catégorique. Mieux, soutient l’ancien promoteur de lutte, «nous avons signé avec les organisateurs du combat un contrat en bonne et due forme pour la date du 1er janvier 2019. Au-delà du 1er janvier, le contrat que nous avons signé devient caduc. Nous allons négocier un autre contrat pour lutter à une autre date».



«La sortie de Gaston est très maladroite»



Biram Gningue de poursuivre : «maintenant, si Gaston souhaite quelque chose, il peut venir nous en parler avant de faire une sortie dans la presse. Il n’a fait qu’exprimer ce qu’il pense, mais j’avoue que sa sortie est maladroite. Je dirais même très maladroite». Ce combat tant attendu, doté du drapeau du chef de l’État, est une revanche pour Modou Lô, battu par l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2 le 21 mars 2010.











Jotaay

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook