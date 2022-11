Birame Soulèye Diop et le cumul de mandats : Lynché dans les réseaux sociaux, la zone Thiès-nord lui apporte son soutien Le député-maire de la Commune de Thiès-Nord, Birame Soulèye Diop a été lynché dans les réseaux sociaux, à la suite de sa dernière sortie sur le cumul de mandats. Des populations de la zone nord ont fait face à la presse ce week-end, pour lui apporter leur soutien et exclure toute idée qu’il abandonne l’un de ses postes électifs. "L'As"

Selon Serigne Ndiéguène, les populations de la commune ont accordé leur confiance à Birame Soulèye Diop, pour lui confier les rênes de la commune, dans une majorité écrasante. Et c’est de la même manière que le choix a été porté sur lui, pour les représenter à l’Assemblée nationale.



C’est pourquoi, dit-il, Birame Soulèye Diop n’a pas le droit de donner l’un de ses postes, à qui que ce soit et s’il le fait, ce serait une trahison. Pour lui, Birame Soulèye Diop doit obligatoirement assumer les deux responsabilités jusqu’à leur terme, d’autant plus que ses mandants commencent à ressentir les retombées positives.



C’est ainsi qu’au niveau de la commune de Thiès-Nord, il a fait beaucoup de réalisations dans tous les domaines, notamment l'éducation, l'éclairage public, la lutte contre les inondations et la même tendance est notée dans sa représentation à l’Assemblée nationale.



