Birima Ndiaye crache du feu sur les étudiants : "C’est irresponsable d’exiger la démission d’un ministre.."

Les travailleurs du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) ont tenu, jeudi, une assemblée générale pour apprécier les derniers évènements qui ont secoué la structure. Les responsables du SYNTUS et de la CNTS ont dénoncé les saccages de leurs bureaux par les étudiants, en demandant à l’État d’apporter des solutions définitives au manque de sécurité des agents. Ils ont par ailleurs levé leur mot d’ordre de cessation des services pris au lendemain des échauffourées du 15 mai.





L’occasion a été notamment saisie par Birima Ndiaye pour dénoncer la demande de limogeage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, estimant que cette requête des étudiants est « irresponsable ». « C’est un manque de responsabilité notoire au gouvernement », a-t-il ajouté, en félicitant le président de la République de n’avoir pas cédé à la pression. « Pourquoi un ministre doit démissionner pour des étudiants ? Tous les étudiants du Sénégal regroupés, ne font même pas un million », a déclaré le syndicaliste, par ailleurs animateur à l'émission "Jakarlo bi" sur la TFM.



Les travaux par la voix de Masseck Ngom, ont rendu un vibrant hommage à Ibrahima Diao pour le travail accompli à la direction du CROUS et souhaité la bienvenue au niveau directeur, Papa Ibrahima Faye. « S’il travaille, nous serons à ses côtés. S’il ne le fait pas, il verra le contraire. Nous n’acceptons pas que notre maison soit considérée comme un jouet », a précisé Birima Ndiaye.













Ndarinfo.com