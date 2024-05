Birkelane: Un mort et 9 blessés dans un accident

L'hécatombe sur les routes se poursuit. Un accident de la circulation, impliquant un camion et un véhicule sept places, a occasionné ce lundi matin vers 10h un mort et neuf blessés dont quatre graves, selon des sources de Seneweb. Le drame est survenu dans la région de Kaffrine sur la RN 1 à hauteur du village Nawel dans le département de Birkelane.



En effet, un véhicule de marque Renault (genre remorque) a heurté une voiture 7 places, au moment où il tentait de dépasser un autre camion. Un bébé, A.K âgé de 8 mois, est mort. Sa mère s'en est sortie avec des blessures, selon les mêmes sources.



Après le constat effectué par les gendarmes de la Brigade territoriale de Birkelane, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kaffrine par les sapeurs-pompiers. Les neuf blessés dont quatre graves ont été évacués au centre de santé de Birkelane, lit-on dans Seneweb .





Suite à cet accident mortel, les habitants du village de Nawel ont bloqué la route nationale pour exiger l'implantation des renlatiseurs. Le commandant Abdoulaye Samba Bâ, le maire de Keur Mboucki, Abdou Aziz Diagne et le Sous-préfet de Keur Mboucki ont réussi à les convaincre de libérer la voie publique.



Le chauffeur du camion, principal mis en cause dans l'accident, a été arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la brigade territoriale de Birkelane. Le conducteur du véhicule sept places, blessé, est, quant à lui, toujours à l'hôpital.





