Bisbilles à la Mairie de Sindia : Un conseiller municipal demande à l’ARMP d’auditer le maire La commune de Sindia est encore secouée par une affaire opposant le maire Thierno Diagne et certains de ses conseillers municipaux. Lors d’une rencontre à Kignabour 1, l’un des conseillers, Pape Gora Camara, prenant la parole, a interpelé l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Selon lui, les passations de marchés dans la commune de Sindia ne suivent pas les règles de l’art.

Rien ne marche plus entre Thierno Diagne et certains de ses conseillers municipaux. En effet, le maire de la commune de Sindia est accusé de non-respect de la réglementation en matière de passation des marchés publics. Ainsi, le conseiller municipal Pape Gora Camara a interpelé l’ARMP, lors d’une rencontre politique organisée dans le village de Kignabour 1, pour que l’autorité fasse une descente à la mairie de Sindia pour un audit sur les passations de marchés dans cette commune.



“On ne peut pas vous donner un budget pour exécuter des marchés publics, alors qu’aucun avis n’est fait. Ce n’est même pas inscrit au niveau de la DCMP (Direction centrale des marchés publics) ni au PPM (Plan de passation de marchés). Il y a juste une personne qui se déclare entrepreneur et on lui donne des marchés de 20 millions, de 25 millions F CFA.



Ce que je dis est vérifiable. Allez voir le compte administratif fait’’, a déclaré Pape Gora Camara.

“C’est pour cette raison que j’appelle l’ARMP, les interpelle pour qu’ils viennent auditer le maire Thierno Diagne. Aucune passation de marché ne s’est faite dans les règles’’.



D’ailleurs, explique le conseiller municipal, “depuis 2014, Thierno Diagne n’a inscrit aucun marché dans le portail de la DCPM. Et lorsque nous l’avons interpelé au mois de septembre dernier, lors d’une émission sur la question, il a subitement, quelques jours après, mis deux DRPCR (demande de renseignements et de prix à compétition restreinte) et huit DRPCO (demande de renseignements et de prix à compétition ouverte).



Ce qui devait se faire le 1er décembre de l’année précédente, l’année budgétaire pour les structures administratives. Et pour les communes qui ne dépassent pas 300 millions F CFA de budget, ils ont la possibilité d’attendre le 31 avril pour inscrire leur PPM.

Thierno Diagne a fait cela le 21 septembre. Il a déclaré les lancements le 13 septembre et les attributions le 20 du même mois’’.



Sur cette lancée, Pape Gora Camara estime qu’il est temps “que l’ARMP vienne à Sindia pour voir comment les passations de marchés se font dans cette commune, parce que c’est de leur responsabilité’’.

