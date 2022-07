Bisbilles pour une surcharge dans le Ter : Un médecin arrêté pour rébellion

En effet, le couple qui vit au Lac Rose, avait embarqué à la gare ferroviaire de Rufisque. Mais, le train était noir de monde, dépassant de loin sa capacité d’accueil. C’est alors que la blouse blanche a suggéré au contrôleur d’arrêter de prendre des voyageurs.



Une requête qui est tombée dans l’oreille d’un sourd. Il s’en est suivi un échange houleux entre les deux hommes. Dr. Sow monte sur ses grands chevaux et obstrue le passage.



Irrité, le contrôleur le dénonce aux gendarmes en faction à la gare de Colobane. Mais, le médecin s’est opposé à son interpellation. Il a crié sur les pandores qui l’ont finalement maîtrisé et déféré pour rébellion, violence et voie de fait.



Remis en liberté, le quadragénaire a été jugé par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Père de trois enfants, il informe qu’il devait emmener sa conjointe en consultation, avant d’aller au boulot.



Mais, sa voiture était tombée en panne. Ainsi, il avait pris le Ter pour éviter les embouteillages. Dans son délibéré ce vendredi 8 juillet 2022, le juge a déclaré le prévenu coupable. Mais, il l’a dispensé de peine.











senenewscom