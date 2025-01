Bissau: 5 latino-américains condamnés à 17 ans de prison pour trafic de drogue

Cinq latino-américains qui avaient été arrêtés en septembre à Bissau avec 2,6 tonnes de cocaïne dans un aéronef en provenance du Venezuela ont été condamnés lundi par la justice bissau-guinéenne à 17 ans de prison chacun pour trafic de drogue, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.



Ces cinq personnes, deux Mexicains, un Colombien, un Brésilien et un Équatorien, avaient été arrêtées le 7 septembre 2024 dans un bimoteur de modèle Gulfstream IV transportant 78 colis de cocaïne. Ils ont aussi été condamnés pour utilisation illicite d'un aéronef.



Le Brésilien était absent au moment de l'audience pour des "raisons de santé", selon un des avocats du collectif de défense.



Leur arrestation avait été menée en étroite coopération avec le Département d'Etat américain, la marine nationale, la Garde nationale et des agents des renseignements généraux.



"L'Afrique de l'Ouest a une longue histoire de trafic aérien, avec des avions à réaction faisant escale sur la côte. Mais cette saisie est la plus grande effectuée dans un avion depuis plus d'une décennie", avait indiqué à cette époque François Patuel, chef de la recherche de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).



La Guinée-Bissau est généralement présentée par des acteurs de la sécurité comme un point de passage en Afrique de l'Ouest de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe.



L'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de trafiquants de drogue dans cette ex-colonie portugaise.

