Bitumage de la Boucle du Fouladou : Les populations de Médina Yoro Foulah toujours dans l’expectative

Le gouvernement du Sénégal a suscité des espoirs du côté des populations du département de Médina Yoro Foulah, situé dans la région de Kolda. Ces populations sollicitent du Premier ministre, Amadou Bâ, le bitumage de la Boucle du Fouladou, dont l’annonce à grande échelle a laissé la place au désespoir. Sous l’ancien gouvernement, Médina Yoro Foulah devait connaître pour la première fois de son existence, des routes revêtues de goudron. Mais jusque-là, pas encore la moindre tache noire sur la Boucle du Fouladou, dont les travaux de terrassement sont presque terminés.



Depuis le lancement des travaux de cette boucle qui fait plus de cent kilomètres, il y a quelques années, sous la tutelle de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Transports terrestres et des infrastructures à l’époque, Médina Yoro Foulah attend encore sans trop d’espoir.



« Ce département a toujours voté très massivement pour la Coalition Bby, mais depuis lors, on n’a encore rien en retour, si ce n’est que des promesses », explique un responsable de l’Apr de la localité. Ajoutant qu’il est temps que Médina reçoive sa part, par le bitumage de la Boucle du Fouladou et aussi d’autres nominations de ses filles et fils à des postes de responsabilité nationale.



Une invite à Amadou Bâ et à son gouvernement, à répondre aux aspirations des populations de ce département, où tout est à construire. Outre le bitumage de la Boucle du Fouladou, les populations de Médina Yoro Foulah veulent la construction de routes intérieures praticables en toutes saisons.



Quid de l’érection d’un centre de formation technique pour les jeunes ?



C’est aussi une doléance que Médina Yoro Foulah met sur la table du nouveau gouvernement, qui doit aussi s’atteler à l’électrification des différentes communes et autres gros villages.



Car dans ce département né en 2008, seul le village de Médina Yoro Foulah, chef-lieu de commune, reçoit du courant. Les activités économiques dans cette partie de la région de Kolda, marchent à pas de caméléon, faute d’infrastructures adéquates.



Et selon le président du Conseil départemental de la jeunesse, Médina Yoro Foulah mérite un terrain de sport digne de ce nom. Kabirou Kane et les habitants de ce département demandent au gouvernement de Amadou Bâ, le respect des promesses avant la fin du mandat du régime en place.











lequotidien.sn