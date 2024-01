Bizarrerie d’un filtrage : Mary Teuw Niane, «un parrain inconnu du fichier électoral pour sa propre candidature» Après Mohamed Ben Diop non identifié sur le fichier au Conseil constitutionnel, un autre candidat à l’élection présidentielle, Pr Mary Teuw Niane, dit avoir vécu le même préjudice.

D’après le quotidien L’As », l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur sous Macky Sall révèle avoir découvert son absence sur les listes électorales après son passage à la commission de contrôle des parrainages.



A l’en croire, il est aujourd’hui un parrain inconnu pour sa propre candidature. Selon lui, il fait partie de ses 28 887 parrains non identifiés au fichier général des électeurs. Et pourtant, dénonce-t-il, il n’y a pas d’erreur sur ses données reportées.



Il ajoute et souligne que lorsque toutes les données d’un électeur sont exactes, cet électeur ne peut être inconnu au fichier général des électeurs que si l’application informatique est complètement nulle ou malveillante.



Pr Mary Teuw promet en définitive de mener des investigations pour comprendre véritablement ce qui lui est arrivé.



