Blanchi de l’affaire des 94 milliards FCfa: Mamour Diallo, ex-DG des Domaines, cible de ses adversaires politiques La plainte du député Ousmane Sonko concernant l'affaire des 94,177 milliards FCfa, a été classée sans suite. Dans sa plainte déposée depuis août dernier, le leader de Pastef chargeait Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye, Tahirou Sarr et X pour escroquerie, portant sur les deniers publics, faux, usage de faux et concussion. Aujourd’hui, blanchi par la justice dans cette affaire, ses adversaires politiques prennent le relais pour écorner son image. Ces derniers, s’attachent les services d’un journal de la place pour l’atteindre.

Les aspirations des politiciens, semblent-ils, sont démesurées. Certains d’entre eux n’hésitent point sur les armes à utiliser pour détruire un adversaire politique. C’est le cas des concurrents de Mamour Diallo, nichés dans sa ville natale. Ces derniers, regrette-t-on, se seraient attachés les services d’un journal de la place, pour le mettre en mal avec son environnement politique. L’idéal, découvre-t-on, consiste à lui trouver une préoccupation qui le détournera de ses objectifs politiques.



Pourtant, le juge dans son "refus d'informer", avait soutenu que même, établies, les infractions susvisées ne sauraient occasionner ou entraîner un quelconque préjudice, ni directement ni personnellement pour l'auteur de la plainte ou quiconque à l'exception de l'Etat.



Ainsi, l’ex-Directeur général des Domaines, Mamour Diallo a été totalement blanchi dans cette affaire des 94,177 milliards de FCfa.



Mais, ce qui est étonnant, c’est la publication d’un article de Direct News, revenant sur une affaire de ventes de terrains, mettant encore Mamour Diallo, leader du Mouvement « Dolly Macky », au banc des accusés.



Intriguant… Pourquoi cet article de Direct News ? La réponse est simple. Ledit journal à travers une publication, attaque l’image de Mamour Diallo. Une opération rentrant dans une volonté de baliser le chemin au Ministre-Maire de Louga, Moustapha Diop. Sachant que Mamour Diallo était très préoccupé à se battre pour un rétablissement de la vérité, rien, d’après eux, ne sera de trop pour l’atteindre.



Présentement blanchi, ses concurrents politiques activent leurs réseaux pour mettre une autre affaire à la place afin de maîtriser l’ex-directeur des Domaines. D’après une source, tout ce que relate Direct News n’est que du toc, sans fondement. Puisque les faits évoqués et imputés à la gestion de l’ex-Dg des Domaines, relèvent d’une affaire d’Etat.



Donc, Mamour Diallo, en vrai gestionnaire des affaires étatiques, n’a rien à craindre de ses adversaires politiques, qui se cacheraient derrière ce journal pour l’attaquer et essayer de ternir son image. Peine perdue…





