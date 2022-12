Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme : Le Sénégal déclassé dans la catégorie de risque très élevé Le Sénégal a été déclassé par la Grande Bretagne dans la catégorie de risque très élevé sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme aux côtés de pays comme le Sud Soudan, RDC, Yémen, Syrie, etc. S emedia.sn

En effet, depuis février 2021, date à laquelle le Sénégal s’est engagé politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GIABA pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT, indique notre source, le Sénégal a pris des mesures pour améliorer son régime de LBC/FT, notamment en assurant une compréhension cohérente du LBC/FT risques au sein des autorités compétentes grâce à la formation et à la sensibilisation, et à la recherche d’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération internationale.



Le Sénégal devrait continuer à travailler sur la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses lacunes stratégiques, notamment en :



(1) améliorant la conformité en détectant les violations de LBC/FT et en imposant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives contre les entités non conformes ;



(2) mettre à jour et maintenir des informations complètes sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques et renforcer le système de sanctions en cas de violation des obligations de transparence ;



(3) renforcer la compréhension des autorités des risques de FT et renforcer les capacités et le soutien des LEA et des autorités de poursuite impliquées dans la lutte contre le FT conformément à la stratégie nationale de 2019 ;



et (4) la mise en œuvre d’un régime efficace de TFS lié au FT et au PF ainsi qu’un suivi et une supervision des OBNL basés sur les risques.



Toutefois, le GAFI note les progrès continus du Sénégal dans son plan d’action, mais tous les délais ont maintenant expiré et il reste du travail. Le GAFI encourage le Sénégal à poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier dans les meilleurs délais aux carences stratégiques susmentionnées.



