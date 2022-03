Blasphème et complexe d'infériorité culturelle: Jamra salue le limogeage du Délégué général de la DER SUITE aux propos démesurés et irrespectueux proférés à l'égard de nos autorités religieuses par le patron de la DER (délégation à l'entrepreneuriat rapide), tournant en dérision leur choix souverain (qu'il qualifie "d'ineptie" et "d'incongruité"), de s'abstenir de serrer la main à la gent féminine, le chef de l'État, après avoir récemment annoncé sa ferme résolution de ne plus laisser à quiconque la latitude de stigmatiser les usages en cours dans quelque chapelle religieuse que ce soit, encore moins de blasphémer ou de se livrer à quelque acte sacrilège que ce soit, vient de passer résolument à l'acte, en limogeant purement et simplement l'auteur de cette dérive verbale grotesque.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

SANS DOUTE galvanisé par les salves d'applaudissements d'un parterre de femmes-leaders, auprès desquelles il se glorifiait des multiples opportunités que la structure qu'il pilote n'a de cesse de mettre à la disposition des braves entrepreneuses de notre pays, Pape Amadou Sarr aura franchi le Rubicon en éructant cette PHRASE DE TROP, qui a provoqué un séisme inédit dans la conscience collective, particulièrement dans les cités religieuses du pays.



POUSSANT même le bouchon jusqu'à dénier à nos Guides Religieux, le droit d'appliquer les règles orthodoxes en matière d'héritage de biens matériels et financiers d'un défunt, telles qu'édictées par la "Shariatul Muhamadiya". Et qui seraient, selon le patron de la DER, " défavorables aux femmes ".



JAMRA SALUE CETTE MESURE DISCIPLINAIRE exemplaire, tout à fait légitime, prise par le président Macky Sall. Et qui va certainement faire réfléchir d'autres responsables étatiques qui seraient tentés de se laisser dominer par un quelconque COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ de "tubaab yu ñioul". Ou de se livrer complaisamment au MIMÉTISME AVEUGLE des sous-cultures extérieures, qu'ils auront sans doute eu l'opportunité de s'auto-inculquer inconsciemment, lors de leurs humanités dans les amphithéâtres des universités occidentales.



LESQUELLES en auront ACULTURÉS, DÉCULTURÉS, voire DÉRACINÉS, plus d'un dans les rangs de l'intelligentsia et de certaines élites politiques qui prétendent nous diriger ou ambitionnent de pouvoir un jour régir la vie communautaire de ce brave peuple sénégalais, majoritairement imbu des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise.



" ENRACINONS-NOUS d'abord dans nos propres valeurs de civilisation et ouvrons-nous ensuite aux apports fécondants du monde extérieur" (et non l'inverse), n'avait pourtant de cesse de nous rabâcher notre défunt président-poète, Léopold Sédar Senghor. Et l'histoire semble, hélas, lui donner aujourd'hui raison !











Les Bureaux exécutifs

de JAMRA et MBAÑ GACCE

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook