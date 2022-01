Blocage par ITOC des comptes de la Senelec, le Sénégal vers une paralysie : « Non ! Aucun juge n'a ce pouvoir.. . », nous rassure-t-on Relayée même par Leral, une information alarmante avait état du blocage de tous les comptes de la Senelec par Itoc, suite à une mesure conservatoire. Des ciinfrères avaient aussi souligné que la décision de justice visant à bloquer 7,5 milliards FCfa environ des comptes de la Senelec, est en train d’occasionner des conséquences extrêmement graves, avec la société nationale d’électricité dans l’incapacité de payer ses fournisseurs. « Aucun juge n'a ce pouvoir.. . », a réagi un homme, grand connaisseur de ces affaires.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022

« Aucun juge n'a ce pouvoir. l'immunité d'exécution interdit la saisie d'une société exécutant une mission de service public. Pour la même raison, aucun service de l'État ne peut-être saisi. » A-t-il rassuré.



Dissipant la crainte sur ces producteurs indépendants de l’électricité (les IPP) décidés de ne plus fournir de l’électricité à la Senelec, ce qui serait la catastrophe tant sur l’économie nationale que sur la vie sociale des Sénégalais, notre source souligne que le blocage par ITOC des comptes de la Senelec n'est pas possible



