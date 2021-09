Bloomfield maintien inchangée la notation 2021 de PALM Côte d’Ivoire

La même décision est prise également pour la note de court terme qui demeure << A1 avec une perspective stable>>. Selon l’agence de notation, la date de validité de la note est : juin 2021- mai 2022.



Quelle justification ont avancé les dirigeants de l’agence de notation ?

Sur le long terme, ils ont brandi la qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont bons. <<Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique>>, soulignent-ils.

Sur le court terme, c’est la certitude de remboursement en temps opportun très élevée qui est avancée. <<Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels>>, notent-ils. Sur un autre point, les facteurs de risque sont mineurs.



Que dire des facteurs clés de performance ? Sur ce point, la notation est basée sur les facteurs jugés positifs suivants : une évolution positive des cours de mondiaux de l’huile de palme ; une amélioration du chiffre d’affaires, à la suite de la hausse du prix de vente de l’huile de palme ; une progression des indicateurs de performances d’exploitation et financières ; une hausse significative de la trésorerie d’exploitation ; un renforcement de la capacité globale de production ; une amélioration de l’organisation technico-agricole.



Par contre, BLOOMFIELD énumère les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit qui sont : une baisse conjoncturelle de la production de régimes de palme et d’huile de palme ; un système financier adossé au mécanisme de sécurisation des régimes de palme villageois, à renforcer ; un environnement sociopolitique relativement fragile.

