Bois de chauffage : Attention au gaz carbonique !

Le quotidien "Le Témoin" a été informé que trois membres d’une même famille ont failli mourir par intoxication au monoxyde de carbone ou gaz carbonique. Autrement dit, d’émanations de « fourneaux Thiouray » ou « Ande Thiouray » à charbon de bois, en cette période de froid.



L’accident chimique a eu dans la banlieue dakaroise, plus précisément aux Parcelles assainies de Keur Massar. Dans cette concession comme partout au Sénégal, en cette période de grand froid, les époux Boye, en compagnie de leur enfant âgé de 8 ans, avaient utilisé un chauffage à charbon de bois. Au milieu de la nuit, ils ont été réveillés par des maux de tête atroces, rapportent nos confrères du journal "Le Témoin".



L’origine de leurs maux de tête ? La fumée toxique qui se dégageait du fourneau. Ils ont été secourus par les voisins, qui ont immédiatement fracassé les portes et fenêtres de la chambre, pour aérer les lieux. Plus de peur que de mal ! Une occasion pour le Journal de lancer une alerte au gaz carbonique. Et surtout en cette période de froid, où un tueur pernicieux dort parmi nous !