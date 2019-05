Bolivie : Un arbitre meurt d’un arrêt cardiaque en plein match Victor Hugo Hurtado, arbitre bolivien de 32 ans, est décédé ce week-end, à la suite de deux arrêts cardiaques, dont un survenu en plein match.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Le match entre Always Ready et Oriente Petrolero (5-0), en D1 bolivienne, a été marqué dimanche, par un drame. Victor Hugo Hurtado, arbitre de la rencontre, est décédé des suites de deux arrêts cardiaques, dont un survenu en plein match, en début de seconde période (47e).



Rentré fatigué au vestiaire à la mi-temps, l’officiel s’est écroulé sur la pelouse peu après la reprise. Les secours sont intervenus rapidement et ont réussi à le ranimer. Mais juste après son arrivée aux urgences, à l’hôpital Holandès d’El Alto, à plus de 4 000 mètres d’altitude, son cœur a de nouveau cessé de battre. Définitivement. Il était âgé de 32 ans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos