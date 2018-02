Bombardier- Eumeu Sène en fin de saison ! Assane Ndiaye fixe une nouvelle échéance Alors que l’on pensait que la belle affiche n'aurait jamais lieu, après plusieurs reports, le promoteur Assane Ndiaye soutient que le roi des arènes Bombardier affrontera bel et bien le chef de file de l’écurie Tay Shinger Eumeu Sène, en fin de saison.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

«Il se tiendra à coup sûr. Vous savez, le seul problème qu'on avait est celui du stade qui va abriter le combat. Dieu a fait que la situation a été décantée, donc le combat aura bel et bien lieu», a-t-il assuré. «J'ai donné à chaque lutteur une avance complète, maintenant, je leur donnerai le reste afin que l'affiche se tienne. Mais, cela passe bien sûr par des discussions. Du coup, après le combat Papa Sow-Ama Baldé, je vais attaquer Bombardier-Eumeu Sène. Je n'ai aucun doute là-dessus», a-t-il expliqué. «Le combat Bombardier-Eumeu Sène va clôturer la saison», a-t-il précisé.



Le contrat toujours valide



Parlant du contrat qui le lie aux lutteurs et que ces derniers ne considèreraient plus depuis décembre dernier, Assane Ndiaye précise: «vous savez, il y avait un contrat qui nous liait, mais entre-temps, le stade Demba Diop est devenu impraticable alors qu'il y avait une date fixée pour le combat. Mais, il n'y a jamais eu de date limite. J'entends les gens parler, mais je sais que le contrat qui me lie aux lutteurs, n'a jamais expiré. On avait fixé une date, mais si une partie de la tribune du stade s'effondre, je n'y peux rien», a-t-il souligné. «Je ne vais pas accepter qu'ils (les lutteurs) encaissent de l'argent et après, croiser les bras. S'il y a un problème, les lutteurs et le promoteur sont concernés. Ils doivent le partager à 50/50», a souligné le promoteur.



«Si Bombardier décide d'affronter Rocky Balboa»



Pourtant, Bombardier qui dit être sous contrat avec lui, doit affronter Rocky Balboa, le 5 mai 2018, pour le choc des titans organisé par la structure MMA basée en Suisse. De même qu'Eumeu Sène qui serait en contact avec plusieurs promoteurs, mais, il semble que cela n'effraye pas Baol Production. «Cela n'a rien à voir avec la lutte sénégalaise. Je ne m'occupe même pas de ça, d'ailleurs je n'étais même pas au courant. Mais, peut-être que c'est sa façon de penser, raison pour laquelle, il a décidé de s'engager dans un autre combat. Je ne vais rien lui dire par rapport à ça», a relevé Assane Ndiaye, rappelant qu'il a d'excellents rapports avec les deux lutteurs, même s'il y a parfois des malentendus.



De grosses affiches en vue pour 2019



Avant même la fin de la saison, Assane Ndiaye pense déjà au prochain exercice. Il prévoit de grosses affiches pour 2019. «Les combinaisons sont multiples. Mais, il faut que la saison se termine d'abord avant que d'entamer les discussions. Il y a des combats dans les semaines à venir et au sortir de ces affiches, forcément, on pourra savoir qui doit affronter qui, mais je sais que je vais organiser de grosses affiches la saison prochaine», a-t-il conclu.









Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook