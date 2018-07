Bombardier : « Eumeu Sène est sérieux et dangereux»

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018

Conscient de ce qui l’attend le 28 Juillet prochain, Bombardier se la joue prudent. Dans un entretien avec Igfm, le roi des arènes reconnait les qualités de son adversaire.



«Il est sérieux et dangereux. C’est un lutteur qui a d’énormes qualités, je le sais. C’est quelqu’un que je respecte et je sais de quoi il est capable. Il a du volume et sait lutter. Donc, je suis conscient que j’ai affaire à un adversaire dangereux mais pas le plus coriace. Ce combat est l’un des plus importants de ma carrière», déclare-t-il.

