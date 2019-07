Bombardier: " Modou Lô dou sama roi "

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019

" Modou Lô n'est pas mon roi" a déclaré le B52 de Mbour à l'émission "l'Oeil du Tigre" animée par Bécaye Mbaye et Moustapha Gueye sur la Tfm. Serigne Ousmane Dia alias Bombardier compte occuper le fauteuil royal pour une troisième fois. " Je crois en l'acte 3. Je veux être roi des arènes pour une troisième fois", a précisé le tombeur de Balla Gaye et de Modou Lô.



Pour ses futurs combats, Bombardier ne voit que deux choses: " prendre et donner des revanches". Avant d'ajouter: " C'est à Balla Gaye 2 ou à Modou Lô de prendre leur revanche". Le B52 n'envisage pas affronter un nouveau lutteur sauf ses tombeurs ou ses victimes. " Je ne peux pas dire jamais pour un nouveau adversaire, mais je ne crois pas en prendre un", a t-il dit.



Sur le plateau, l'ex roi des arènes a commenté le combat Modou Lô - Eumeu Sène du dimanche dernier, mais aussi sur sur son avenir dans la lutte sénégalaise.

