Bombardier: «Tyson n'a jamais défendu un lutteur et..."

Dans un entretien accordé à ”Source A”, dans sa parution de ce mardi, Serigne Dia, plus connu sous le sobriquet de Bombardier, a abordé la chaude actualité de l’arène sénégalaise. Sur la succession d’Alioune Sarr à la tête du Comité national de Gestion (Cng), le porte-parole de l’Association des lutteurs en activité y va sans détour.



« Le problème de Tyson c’est qu’il ne s’est jamais impliqué, au niveau de l’association des lutteurs, lorsqu’il était question de mener le combat contre le Cng. On n’a jamais entendu Tyson défendre un lutteur. On ne veut pas de Tyson pour diriger le Cng. Je vous rappelle que si Tyson a intégré, l’année dernière, le Comité national de gestion de la lutte, c’était grâce au combat mené par l’Association des lutteurs.



Et, depuis qu’on l’a mis au Cng, on n’a jamais vu Tyson devant un micro, ou à la télé, parler pour l’intérêt des lutteurs. Alors, ce genre de personnes, on ne saurait accepter de les voir devenir président du Cng », a tranché le lutteur.