Bonne gouvernance et indépendance des corps de contrôle: L’Etat ne protège personne Le Président Macky Sall a affirmé que l’Etat ne protégera personne et que l’indépendance des corps de contrôle sera garantie dans le cadre de la bonne gouvernance.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

« Les corps de contrôle sont indépendants. C’est à travers la presse que j’ai appris qu’un Directeur, en l’occurrence Cheikh Oumar Hanne a été indexé dans le rapport de l’OFNAC. L’Etat ne protège personne », a dit le chef de l’Etat, Macky Sall, accusé de mettre le coude sur certains dossiers de ses proches épinglés par les corps de contrôle.



Il a, toutefois, révélé que le dossier l’OFNAC, qui a relevé des manquements dans la gestion de Cheikh Oumar Hanne, n’a pas été transmis au mis en cause, aux fins de faire valoir le principe de contradiction.

