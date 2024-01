Bonne marche vers un processus électoral transparent et équitable: Abdoulaye Dièye, président du mouvement Siggi jotna, se félicite de ce grand succès démocratique

Suite à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et à la validation de la candidature de Monsieur Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle par le Conseil constitutionnel, le Mouvement Siggi Jotna dirigé par le Directeur général de l’AIBD.SA, Abdoulaye Dièye se félicite de ce grand succès démocratique, gage de la bonne marche vers un processus électoral transparent et équitable.



En outre, l'occasion ne pouvait être plus opportune pour magnifier la vision de son Excellence le président de la République Macky Sall, qui a su instaurer et poser les Jalons d'une forte et belle démocratie pour notre chère nation, le Sénégal.



A cet effet, le président Abdoulaye Dièye félicite Monsieur Amadou Bâ, pour la validation de sa candidature et saisit cette occasion pour lui réaffirmer sa loyauté et son engagement sans faille, à se battre pourune victoire du candidat de la grande coalition BBY, Monsieur Amadou Bâ, qui par ailleurs, demeure le candidat de la continuité, de l’émergence mais aussi, de la cohésion nationale.



En cela, le président du mouvement Siggi jotna exhorte tous les responsables, les militants, les sympathisants, à s’unir autour de l’essentiel, pour la victoire du candidat Amadou Bâ dès le 1er tour, au soir du 24 février 2024.



Par ailleurs, le président Abdoulaye Dièye appelle dès lors, tous les acteurs politiques de tous bords, à ne ménager aucun effort pour des joutes électorales apaisées.



Vivie la République

Vive le Sénégal



Fait à Dakar le 21 Janvier 2024

