Bonne nouvelle pour le Parti Démocratique Sénégalais : de grands ralliements enregistrés au Fouta… Le Secrétaire Général départemental de Podor, Alioune Diop accompagné des responsables du département a tenu une tournée de trois jours dans le Diery. Il y a présidé des assemblées générales et meetings de ralliement au Parti Démocratique Sénégalais par des responsables, militants et mouvements de l’APR. Une Bonne nouvelle pour les libéraux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué reçu, il s’est rendu respectivement le Samedi 18 Novembre à Namarel (Gamadji Saré), le Dimanche 19 Novembre à Démétte et le Lundi 20 Novembre 2023 à Sowonabé et Kadhione (Ndiayyène Pendao).



A cet effet, la délégation du Secrétaire Général de la fédération départementale, et maire de Bodé Lao, a sillonné le département où dans une ferveur et liesse populaires a été initiée la première étape de la vaste campagne d’adhésion à la candidature de Karim Wade.



A Namarel, bastion historique de L’APR, le mouvement “Anddu Fodde Maa”, dont le leader Djibril Samboye Ba a organisé un grand meeting avec une forte mobilisation pour recevoir la délégation et affirmer leur ralliement et leur soutien au candidat Karim Wade. Au demeurant, ils ont remis des centaines de parrainage de leur mouvement à la délégation.



Et selon toujours le communiqué, à Démétte, des élus locaux de l’APR tels Mouhamoudou Sow, Djibril Sy, Ibrahima Harouna Diop tous conseillers municipaux de Benno ainsi que l’opérateur économique Abou Hane ont rallié le PDS et décidé de soutenir Karim Wade à la Présidentielle. Ils ont également parrainé la candidature de Karim Wade. Hamidou Cheikh Sow, ex responsable de la Cojer de Gamdji Saré a également rejoint les rangs du parti.



Enfin à Kadione, le Chef de village Ousmane Moussa Sow a quant à lui déjà parrainé le candidat Karim Wade pour la présidentielle de 2024.



« Le frère Alioune Diop retournera incessamment dans le Fouta pour présider d’autres rencontres de ralliements au PDS et de soutiens à la candidature de Karim Wade pour la Présidentielle de Février 2024. » Informe le document













