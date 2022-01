Bonne nouvelle pour les travailleurs de la Sodefitex: La Direction générale renonce à la fermeture de l’usine de Kolda

Bonne nouvelle pour les populations koldoises et les travailleurs de la Sodefitex. La fermeture de l’usine annoncée récemment, n’aura plus lieu. La hiérarchie est revenue à de meilleurs sentiments, selon le Maer. «La Direction générale a consenti de ne pas fermer l’usine et de préserver les emplois», a informé le ministre Moussa Baldé.

