Bonne tenue du Daaka de Madina Gounass : Les gages de l’Etat à la famille du Khalife

Le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens pour la réussite de la prochaine édition du Daaka de Madina Gounass. L’assurance est du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, qui présidait hier, une réunion consacrée aux préparatifs de l’édition 2023. Selon le premier policier du pays, le Président Macky Sall a donné des instructions fermes d’accompagner le comité d’organisation du Daaka, afin que l’édition 2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. « Nous pouvons dire au moment où nous parlons, que tous les principaux engagements ont été pris en compte pour un bon déroulement de l’édition 2023. D’ailleurs, le gouverneur de Kolda va suivre à la ligne tous les engagements pris par l’Etat », indique le ministre de l’Intérieur.



Antoine Félix Diome souligne, en effet, que les principales préoccupations soulevées par le comité d’organisation, concernent, entre autres, la distribution de l’eau et l’abattage des animaux. « Ce sont autant de points de vigilance qui devront retenir l’attention et être suivis après le Daaka, dans le cadre d’une réunion d’évaluation », affirme Antoine Félix Diome, qui rassure que tous les services de l’Etat sont déjà sur place depuis quelques jours pour démarrer le travail.



Le «Daaka» désigne la retraite spirituelle instituée en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, à Médina Gounass, dans la région de Kolda (sud). Il se tient chaque année à 10 km de la ville religieuse et, est marqué notamment, par des prières et des récitals de Coran. Le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ (1900-1980), fondateur de Madina Gounass, a recommandé toute sa vie durant, le respect des cinq piliers de l’Islam et la pratique de la Sunna du Prophète Mouhamad (PSL), rappelle "L'As".



Le marabout, connu également sous le nom de Mamadou Hawoly Bâ, est né en 1900, dans le village de Thikité, dans le département de Podor (Nord). Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu’il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il est enterré à Madina Gounass, la cité religieuse qu’il a créée en 1936.