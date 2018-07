Bordeaux autorise la visite médicale de Sabaly à Naples

Il y a quelques jours, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, fermait la porte à l’arrivée de Youssouf Sabaly (Girondins de Bordeaux, 25 ans). Ce jeudi, dans un entretien à la radio Kiss Kiss, le dirigeant s’est voulu beaucoup moins catégorique : « Ce sera Arias ou Sabaly ».



Si l’arrivée de Santiago Arias (PSV Eindhoven, 26 ans) semblait ficelée pour 11,5 M€, Carlo Ancelotti serait intervenu de lui-même pour relancer le dossier Sabaly, le Sénégalais, connu au PSG, ayant sa préférence.



Preuve que Naples a effectué une offre satisfaisante (entre 11,5 et 15 M€ selon les sources), les Girondins de Bordeaux ont autorisé leur latéral à partir en Italie comme le rapporte L’Equipe et Paris United.



Youssouf Sabaly doit néanmoins passer vendredi ou samedi toute une batterie de tests médicaux pour s’assurer que sa blessure au genou, pour lequel il est actuellement aux soins, ne risque pas de s’aggraver sur la durée.











Source : But FC