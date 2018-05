Boubacar Camara : "Je crois que le terme approprié pour bien nommer les choses, c’est l’échec" Dire que les politiques publiques ont marché et marchent bien encore au Sénégal, suscite moult interrogations dans la tête de l’ancien Directeur de la Douane et chef de file de la Génération Y, Boubacar Camara. Dans une interview accordée à l’Observateur, il dresse une liste d’échecs pour prouver qu’on ne peut pas parler de réussite au Sénégal après cinquante-huit ans d’indépendance.

"Peut-on sérieusement parler de réussite, lorsqu’un être humain vivote sans eau potable, sans toit, dans l’obscurité, privé de dépense quotidienne, sans une bonne éducation des enfants et quand des enseignants sont stigmatisés ?



Peut-on parler avec respect de réussite avec des structures insuffisantes, sous équipées et un personnel démotivé ?



Peut-on sans rire, parler de réussite, lorsque des jeunes diplômés sans emplois vivent encore sous le toit familial, lorsque des jeunes enfants errent dans les rues, des haillons sur un corps à moitié couvert, à la recherche de la pitance quotidienne.



Peut-on sérieusement parler de réussite, quand la jeunesse emprunte les pirogues de fortunes, au péril de leur vie, pour fuir l’humiliation du chômage ?



Peut-on vraiment parler de réussite quand les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs vivent dans le dénuement, dans un recommencement perpétuel, avec un espoir déçu, chaque année ?



Peut-on parler de réussite, quand les opérateurs économiques nationaux se voient privés de l’essentiel des marchés publics ?



Peut-on vraiment parler de réussite quand la politique est devenue un métier d’enrichissement rapide avec la complicité d’affairistes cupides ? J’en passe…



Je crois que le terme approprié pour bien nommer les choses, c’est l’échec. Bien sûr des efforts considérables ont été déployés, depuis cinquante-huit ans mais au vu des moyens mis à notre disposition, le pays qui nous est livré n’est pas à la hauteur des attentes du peuple sénégalais."





PiccMi.Com

