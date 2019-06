Boubacar Camara fera face aux enquêteurs de la Dic, aujourdhui

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête ouverte par le parquet sur le présumé scandale de corruption sur le pétrole sénégalais se poursuit avec des convocations distribuées çà et là par la Division des investigations criminelles (Dic).





Après El Hadji Hamidou Kassé et Abdoul Mbaye qui ont presque passé la journée d'hier à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic, Boubacar Camara fera face aux enquêteurs aujourd’hui. Leader du mouvement « Jengu » (opposition), il est convoqué en sa qualité d’ancien Secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports, de la Coopération internationale et de l’Energie, alors dirigé par Karim Wade. Les questions auxquelles Boubacar Camara serait appelé à répondre, tourneront autour du rapport de présentation pour le décret d’attribution de conception pétrolière à Petro-Tim, rapporte L’Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos