Boubacar Camara, leader politique: « Les gens doivent apprendre à dire la vérité dans ce pays »

Le responsable de « Jengou Ngir Njerinn Sénégal », Boubacar Camara, répondant quant à la problématique du chef de l'opposition, le plan Orsec et l'affaire des 94 milliards, reste d’avis que dans ce pays les gens doivent apprendre à dire la vérité. Il estime qu’il y a trop de mensonges dans ce pays.



Ainsi, écartant le statut du chef de l’opposition, loin d’être une priorité pour lui, exhorte à l’organisation des élections transparentes. « Il y a trop de mensonges dans ce pays, on ne dit pas la vérité sur les prix, le niveau de vie des Sénégalais. Et même, dans l'histoire du Sénégal tout comme les contrats », regrette-t-il.

