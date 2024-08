Boubacar Camara sur le Pm : «Si vous voulez changer Sonko, vous perdrez votre temps ! » Ousmane Sonko opposant n’est pas la même personne que Ousmane Sonko aux affaires. Tel est l’avis de Boubacar Camara, président du Parti de la construction et de la solidarité (Pcs/Jengu tabax). Il souligne les persécutions subies par le chef du parti Pastef de la part du régime précédent pour étayer son propos, ainsi que son style et son tempérament uniques qui, selon lui, rendent vain tout effort de transformation de Sonko.

Samedi 3 Août 2024

Lors de l'émission « Le Point » diffusée sur la chaîne publique RTS1, la question de la différence entre Ousmane Sonko en tant qu'opposant et Sonko en tant qu'autorité de l'État a été posée à Boubacar Camara. En réponse, le leader du Pcs/Jengu tabax a affirmé que le président du Pastef, désormais chef du gouvernement, ne peut pas être la même personne qu'il était auparavant.



« Ousmane Sonko a subi de nombreuses persécutions sous l'ancien régime de Macky Sall, comme vous le savez tous », a-t-il déclaré.



Boubacar Camara a également mis en garde contre toute tentative de changer Ousmane Sonko, affirmant : « Il a son tempérament, sa façon de faire, de combattre. Il ne faut pas vouloir lui enlever son habit politique ».



Il a souligné que l'exercice de fonctions telles que celles de Président ou de ministre impose des exigences spécifiques, mais que chaque politicien a son propre style et sa propre manière de faire.



Directeur de campagne d'Ousmane Sonko lors de l'élection présidentielle de 2019, Boubacar Camara, entré en politique en 2018, a été lui-même candidat à la dernière élection présidentielle remportée par Bassirou Diomaye Faye.



Avec Le Quotidien



