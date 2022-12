Boubacar Cissé, Responsable politique Apr Ziguinchor, membre fondateur « Doggu » de Doudou KA: « Je félicite le ministre Doudou Ka pour sa réussite lors du vote du budget de son ministère à l’Assemblée nationale » Il a bien marqué les esprits, il s’agit bien du ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou KA, lors de son passage à l’Assemblée nationale, le weekend passé, dans le cadre du vote du budget de son ministère.



Dans un entretien accordé au quotidien L’Evidence, Boubacar Cissé, Responsable politique Apr dans la région de Ziguinchor, est revenu sur le profil et les qualités du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, ses performances et résultats et surtout sa belle prestation lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale avec le vote du budget de son ministère.



Un passage couronné de succès et d’une parfaite maîtrise de son département…



Il a duré quelques tours d’horloge, le vote du budget du ministère des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, avec un Doudou KA très à l’aise dans ses explications pour défendre le budget de son département. Un budget arrêté à 10 milliards 377 millions 676 mille 543 francs CFA.



Je félicite vivement, le ministre Doudou Ka, de son esprit de grandeur et la réussite de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le budget du ministère.



« Nous avons vu un ministre très à l’aise dans ses explications, après les questions et les encouragements de certains députés (pouvoir comme opposition), un ministre qui maitrise bien son sujet et son département.



J’estime que M Doudou KA est un homme de défi…



» Partout, où il est passé, le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, a fait ses preuves. D’abord comme coordonnateur du pôle des grands projets, son passage au Fongip a été marqué par sa réussite de faire du fonds de garantie des investissements prioritaires, une institution financière de garantie de référence en Afrique de l’ouest » .



Il s’y ajoute, son exploit réalisé à la tête de l’aéroport international Blaise Diagne ( AIBD).

Des prouesses énormes avec l’épongement de toute la dette de lAIBD après 7 ans, une première au Sénégal, cumulé de ses performances pour la réalisation des grands projets du chef de l’Etat à l’AIBD.



Je remercie par la même occasion le Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée à M. Doudou KA en le nommant ministre du Transport aérien et des infrastructures aéroportuaires.



» Le ministre a matérialisé le plan stratégique de développement des aéroports sur la période 2021- 2025, qui correspond un certain nombre de projets notamment : le centre de maintenance aéronautique, l’Académie Internationale des métiers de l’aviation, la construction du nouveau terminal passager, la construction d’une nouvelle aérogare fret, la réhabilitation et la reconstruction des aéroports régionaux. Une manière de placer le Sénégal à l’horizon 2035 comme le premier hub aérien et logistique de la sous – région. Également, le projet de construction d’une académie internationale des métiers de l’aviation civile. Avec le pragmatique Doudou Ka, il faut s’attendre à une amélioration de la performance opérationnelle, la performance commerciale et la performance financière « .



Originaire de Boucotte, dans la commune de Ziguinchor, M. Ka, un des hommes de confiance du président Macky Sall, ingénieur civil de son état, banquier d’affaires, ancien directeur de projet au sein de la banque d’affaires BMCE. Communément, appelé sorcier noir, l’intelligent, l’audacieux, l’intègre Doudou KA, reste un modèle pour la jeunesse africaine. Un homme qui a tout le temps prôné la paix .

» Le sénégal est notre patrimoine commun et nul n’a le monopole de l’amour du pays « , soutient-il.



Pour le lieutenant de Doudou KA, il invite les responsables de l’APR à l’unité et au rassemblement pour une Apr forte à Ziguinchor comme partout au sénégal et à l’étranger.



Au-delà signale le membre fondateur du mouvement » Doggu de Doudou Ka, l’ancien coordonnateur du pôle des grands projets de l’Etat, s’est toujours activé dans la création d’emplois et accompagnement des financements pour la jeunesse et les femmes.

« Beaucoup d’ambulances ont été offertes aux districts sanitaires de Ziguinchor et dans d’autres localités du pays par M. Ka, sans parler de la réfection et la construction des mosquées, les parrainages dans le sport ainsi que les appuis en matériels et en natures.



Moussa SENE

