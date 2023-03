Boubacar Diallo, Maire de Saré Yoba: « Le Gouvernement est, et reste dans le temps de l’action »

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

« Ce jeudi 2 mars 2023 restera à jamais comme une journée historique pour le Pakao, le Balantacounda, le Brassou et le Fouladou. C’est un rêve qui devient réalité. Ces travaux étaient chaque fois annoncés, jamais réalisés. Et il était écrit que c’est vous Macky Sall qui allait les lancer.



Satisfaisant ainsi une vieille doléance des populations. En réalité, plus que désenclaver Kolda et Sédhiou, le Chef de l’État montre son attachement à la belle région de Casamance. Le Gouvernement prouve également qu’il est et demeure dans le temps de l’action.



Il reste maintenant à accompagner nos jeunes en leur permettant d’acquérir du matériel de production et des financements pour qu’ils puissent transformer nos Collectivités territoriales ».





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook