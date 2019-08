Boubacar SYLLA, nommé Conseiller Spécial du parti Chrétien du Valais Notre compatriote, Boubacar SYLLA, vient d'étre nommé conseiller spécial auprès de Alexandre LORETAN, Candidat PCS au Conseil national 2019. Il est chargé de faire la "promotion efficace des idées du Parti chrétien-social du Valais".



Boubacar SYLLA, né le 13 novembre 1991 à Khombole (Thies), est désormais dans la cour des grands en Suisse. Nommé Conseiller Spécial du parti Chrétien du Valais, a pour missions:



"création de propositions visant à réformer le système de chômage afin de lutter contre le chômage des plus de 55 ans et une meilleure gestion financière de l’assurance, établissement de propositions devant établir une réforme des assurances de santé dans l’objectif de la création d’une offre publique au niveau de chaque canton et un contrôle de la hausse des primes de maladie, travail sur des pistes pour une stratégie fédéral en faveur d’un tourisme écologiquement responsable et économiquement favorable aux régions alpine et rurales de la Confédération" peut -on lire dans un communiqué reçu par exclusif.net .



L’élection au Conseil national est un processus de nomination des membres de la Chambre basse de la Confédération suisse. Chaque canton suisse procède à une élection régionale afin de déterminer ses représentants auprès les instances fédérales.



