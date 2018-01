Boucounta Cissé, coach Guédiawaye Fc Pro: « Nos garçons n’ont pas le niveau »

Votre équipe vient de concéder sa 6e défaite contre le Jaraaf (2-0). N’est-ce pas un revers qui complique davantage votre situation ?

Lors du démarrage du championnat, il n’y avait rien. C’est avec la victoire de l’Association (Guédiawaye FC) que l’équipe a pris forme. Il n’y a aucun joueur actuellement présent dans ce club la saison dernière ou qui jouait en Ligue 1 ou Ligue 2. C’est un groupe de joueurs que l’entraîneur qui était là avant moi, a pu rassembler pour bâtir une équipe. C’est donc dans le tas qu’on va bâtir quelque chose. Nous sommes en train de poser les formes et ce n’est pas facile. On a encore des joueurs naïfs. Ils ne sont pas encore compétitifs. Aujourd’hui, on a été défaits mais sans faiblir. L’adversaire a été plus fort, plus généreux et plus intelligent et on l’accepte.



Vous ne craignez pas le pire dans la mesure où l’équipe peine à s’imposer après 9 journées ?

Ma vision, c’est de monter une équipe et de l’aguerrir pendant la phase retour et essayer de se replacer. C’est un groupe à construire. Il faut le dire parce que c’est faible. Ces garçons n’ont pas le niveau pour évoluer dans ce championnat. Il faut travailler pour les aguerrir.



On a remarqué qu’il y a un mieux dans le contenu du jeu de l’équipe. Cela montre néanmoins que les choses bougent au GFC ?

A chaque sortie, il y a du mieux. Cela veut dire que les gosses sont réceptifs. Mais il y a un défaut de métier. Le premier but qu’on a pris aujourd’hui, est arrivé de façon anodine. C’est nous-mêmes qui avons donné les occasions au Jaraaf. Tous ces joueurs n’ont pas de compétition. L’équipe a intérêt à chercher des joueurs compétitifs lors du mercato.



Vous êtes donc optimistes pour la suite ?

Je suis toujours optimiste, sinon je ne serais pas venu ici. J’ai trouvé cette situation sur place et même les dirigeants ont trouvé les choses comme ça. Maintenant, il faut redresser la pente.



A votre arrivée, quel discours avez-vous tenu aux joueurs ?

Le même discours de redressement. L’année dernière, il n’y avait pas cette équipe-là. C’est des garçons recrutés sur le tard. Tout le monde sait que, dans ces conditions, on ne peut pas avoir un meilleur recrutement.













Source: Enqueteplus