Bougane Guèye Dany Gueum Sa Bopp: « Wade peut bien soutenir un candidat » Les appels de Wade à boycotter les élections ou à brûler les bulletins de vote sont-ils un simple bluff ? On pourrait bien le croire à entendre Bougane Guèye Dany, qui note que l’ancien chef de l’Etat ne cesse d’évoluer dans sa position.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Wade soutiendra un candidat avant le 24 février prochain. C’est du moins la conviction du leader de "Gueum Sa Bopp". Bougane Guèye Dany qui a été reçu par l’ex-président de la République, a fait remarquer que le secrétaire général du PDS ne cesse d’évoluer dans sa position.



« Wade parlait de boycotter les élections, aujourd’hui il demande à brûler les bulletins de vote, cela veut dire qu’il accepte que l’élection se tiendra. Il a évolué dans sa position », a-t-il dit sur la RFM. Et de souligner, « son seul objectif est le départ de Macky Sall. Je l’ai invité à soutenir le candidat Idrissa Seck et il a demandé à d’abord rencontrer les candidats de l’opposition. Et je pense que Wade peut bien soutenir un candidat », avant le 24 février.













Bachir Seck

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos