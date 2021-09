Bougane Gueye Dany: « Le Nom et les Couleurs Amoul consensus… Mais je vais signer..." (Document) C'est connu que le président de Geum Sa Bop ne se laisse pas faire. Dès qu'il a vu les couleurs de la coalition et le nom, il était dans tous ses états. A l'en croire, comme les autres d'ailleurs, ils l'ont découvert en même temps. "Le nom et les couleurs de la coalition, amoul consensus, mais je vais signer sous réserve", a-t-il lâché avant de regagner sa place

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Septembre 2021 à 07:04





