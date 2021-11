Bougane Guèye Dany: Recours rejeté, Gueum Sa Bopp va saisir la Cour suprême La Cour d’Appel de Dakar vient de trancher. Et la nouvelle n’est pas bonne pour Bougane Guèye Dany et ses alliés de Gueum sa bopp.

En effet, la Cour d’Appel de Dakar qui statuait sur son recours suite au rejet de sa liste de candidature à la Ville de Dakar, vient de la rejeter.



Le patron de presse dont la candidature à la ville de Dakar semble être sérieusement compromise, dispose de 8 jours pour contester cette décision rendue par la Cour d’Appel de Dakar, ce jeudi.



Cependant, le patron de Gueum Sa Bopp ne compte pas s'arrêter d'autant qu'il envisage de saisir la Cour suprême, selon "Tribune".

