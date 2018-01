Bougane Guèye Dany a-t-il raté sa rentrée politique ?

Ancien journaliste en langue Wolof, il avait forcé l’admiration de ses compatriotes en devenant patron d’un innovant groupe de presse : D-Média. En ce début d’année, Bougane s’est davantage installé dans le cœur des Sénégalais, en prenant même le risque de se rendre en Casamance, pour y réconforter et soutenir les familles des 14 jeunes sénégalais horriblement assassinés par une bande armée.



Bien avant Bougane avait soulagé des malades et la communauté des Rohingyas par l’organisation de téléthons en leur faveur. Mais il vient de mettre son humilité, sa retenue et ses bonnes actions dans un sachet pour les jeter dans une puante fosse sceptique ; puisqu’à Guédiawaye, où il s’était rendu pour soutenir les deux équipes finalistes de la Zone 1, piqué par on ne sait quelle mouche, ce beau-frère de Waly Seck s’est permis d’inviter les populations à faire bloc derrière Aliou Sall, le frère du Président Macky, qui s’est imposé dans cette banlieue où il n’est pas né.



Ce qui a courroucé plus d’un, parce que dans l’assistance il y avait des opposants et des sans-parti. Son appel à soutenir Aliou Sall est vu comme une rentrée politique opportuniste et maladroite, parce que son principal concurrent, Youssou Ndour, assume courageusement ses choix derrière Macky Sall. Son appel est d’autant plus grave qu’il intervient à un an de la Présidentielle, dont la précampagne a démarré.



