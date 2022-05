Bougane Guèye Dany bombarde aussi : « La Direction Générale des élections est partisane et au service de Macky ! » Entre Bougane Gueye Dany et la direction générale des élections c'est la guerre totale, carr le Président du Mouvement Gueum Sa Bopp est loin d’accepter aussi facilement l’invalidation de ses listes par la Direction Générale des élections. Ainsi, il a détaillé ce qu’il qualifie de manipulation doublée de fraude orchestrée par le président Macky Sall et perpétrée par la direction générale des élections. L’Evidence

Des milliers de parrains considérés comme non électeurs ayant abouti au rejet de la liste de Gueum Sa Bopp. Ce qui irrite Bougane à s'interroger sur la fiabilité du fichier : " il y a plusieurs fichiers, c'est ce qui explique les erreurs de la DGE" a t-il révélé lors de l'exposé qu'il a livré relativement au rejet par la Direction Générale des Élections (DGE) de ses parrainages.



Toujours dans cette dynamique le Président Bougane Gueye Dany n'y est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer un complot et de la fraude électorale ourdie contre sa formation. Ne restant pas là , le leader de Gueum Sa Bopp a brandi des preuves pour justifier ses accusations contre le régime en place et l’administration électorale. Très remonté face à cette décision qu'il considère comme de la manipulation , le Président Bougane trouve que cette démarche entreprise la direction générale des élections reste une fraude .



En ces termes , il souligne que : « Le travail de la coalition a permis de démasquer une fraude qui ne profite qu’à Macky Sall et la coalition BBY. C’est une machine déclenchée par Macky Sall et le directeur général de la DGE, Thiendella Fall » , a-t-il fait savoir . Selon lui le président Sall à un problème avec Gueum Sa Bopp qui a eu 222000 voix à Dakar. Alors que des coalitions qui n’avaient engrangé que 50000 voix ont passé l’étape du parrainage. « C’est la preuve que notre mouvement dérange », renseigne t-il. Par la même occasion la saisie des instances judiciaires pour fustiger la démarche de la DGE et du président Macky Sall . Il a par ailleurs annoncé que sa coalition a déposé une correspondance à la DGE et à la CENA pour protester contre la recevabilité des parrains de BBY.





